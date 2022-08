Warum sich ein Ex-Landwirtschaftsminister in Altjeßnitz in die Irre führen lässt

Enrico Schulz und Maret Römmling von der Stadtverwaltung Raguhn-Jeßnitz (l.) sowie Hausherrin Gudrun Dietsch führen den Gartenträume-Vorstand Hermann Onko Aeikens gern mal in die Altjeßnitzer Irre.

Altjeßnitz/MZ - Manchmal gehen Träume in Erfüllung. Bei Hermann Onko Aeikens sind es Gartenträume. Sachsen-Anhalts ehemaliger Umwelt- und Landwirtschaftsminister hat seit Anfang des Jahres den Vorstandsvorsitz des Vereins Gartenträume - Historische Parks in Sachsen-Anhalt inne. „Es ist ein wunderbares Ehrenamt. Ich darf mich jetzt um die schönen Dinge kümmern“, betont er. Dazu zählt - ganz klar - der Gutspark Altjeßnitz. Den schritt der gebürtige Ostfriese bei seiner Stippvisite flott ab. Ließ sich aber auch gern in die Irre führen. Das übernahm Gudrun Dietsch. Die Chefin des Fördervereins Irrgarten Altjeßnitz kam dabei nicht ins Schwitzen. Mit ihr ging’s ab durch die Hecke und nicht immer im Flaniertempo.