Warum Pouch eine neue Straße bekommt

Künftig heißt es: Wohnen an der Fischergasse.

Pouch/MZ - In Pouch sollen in naher Zukunft in einem weiteren Wohngebiet oberhalb des Goitzschesees Häuser gebaut werden. Die Gemeindeverwaltung hat dafür das Bebauungsplangebiet „Wohnen Fischergasse“ auf den Weg gebracht. Der Investor errichtete mittlerweile eine notwendige Erschließungsstraße. Die hat nun einen Namen bekommen.