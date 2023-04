Splitter-Kultour holt den Liederdichter Matze Rossi am 10. Mai in die evangelische Marienkirche. Was und wer sonst noch erwartet wird.

Sandersdorf/MZ - Ein Konzert im Wohnzimmer? Matze Rossi an der „Klampfe“. Träumen darf erlaubt sein – auch teilen. Nämlich den besonderen Musikgenuss. Im kleinen, im feinen Ambiente. Ganz nah zu sein, ganz Ohr, aber auch irgendwie für sich. 2017 verschaffte sich Splitter-Kultour erstmals mit Musikerin Sarah Lesch Gehör. Andrea und Matthias Goßlers Wohnzimmer war für sie zu klein. Ein „Resonanzkörper“ braucht Raum, um sich zu entfalten. Wo klingt er wohl besser als in Kirchen. Was einst in Renneritz begann, findet nun in Sandersdorf seine Fortsetzung. Dann wird die evangelische Kirche zum Wohnzimmer. Mittendrin Matze Rossi, der MacGyver unter den Singer-Songwritern - so heißt es in Musikerkreisen.