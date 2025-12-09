Die Stadt Sandersdorf-Brehna setzt künftig verstärkt auf LED. Die Installation erfolgt im Rahmen der Sanierung von Rheinstraße in Brehna und August-Bebel-Straße in Zscherndorf.

Schon bald sollen in der August-Bebel-Straße in Zscherndorf LED-Leuchten die Gehwege erhellen.

Brehna/Zscherndorf/MZ. - Die Stadt Sandersdorf-Brehna geht weiter unter die Sparfüchse. LED heißt das Zauberwort. Gewusst wie? Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Das bedeutet in diesem speziellen Fall: Die August-Bebel-Straße in Zscherndorf und die Rheinstraße in Brehna werden nach ihrer Sanierung komplett neu ausgeleuchtet. Die bestehenden, veralteten Beleuchtungssysteme werden durch moderne, energieeffiziente LED-Technik ersetzt. Dies verbessere nicht nur die Energie- und CO₂-Bilanz, sondern reduziere gleichzeitig die laufenden Betriebs- und Wartungskosten der Stadt, teilt Stefanie Rückauf aus der Pressestelle mit. Doch bevor gespart wird, muss investiert werden. Für die Sanierung der Leuchtsysteme in beiden Straßenzügen sind Gesamtausgaben in Höhe von 28.920 Euro veranschlagt, von denen 40 Prozent – also 11.568 Euro – über das Förderprogramm „Kommunalrichtlinie“ gefördert werden, informiert sie.