Warum ist trotz Ratsbeschluss die WC-Anlage am Schuman-Platz in Bitterfeld dicht?

Von außen beschmiert, von innen funktionstüchtig und dennoch geschlossen: Was wird aus dem historischen WC-Häuschen an der Grünen Lunge?

Bitterfeld/MZ - Die Not mit der Notdurft müsse ein Ende haben - meinte der Stadtrat von Bitterfeld-Wolfen und sprach vor einem Jahr ein Machtwort. Er beschloss, dass die historische Toilettenanlage am Robert-Schuman-Platz in Bitterfeld ertüchtigt und wieder geöffnet werden soll. Doch getan hat sich seitdem nichts. Der mit Graffiti besprühte Klinkerbau ist weiter verschlossen, obwohl er voll funktionstüchtig ist. Doch das ist nicht der einzige WC-Problemfall. Auch andernorts fehlen im Stadtgebiet stille Örtchen - meinen viele Bürger ebenso wie beispielsweise Bitterfelds Ortsbürgermeister Joachim Gülland (Die Linke). Das soll sich laut Stadtverwaltung nun schrittweise ändern.