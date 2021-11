Warum ist die diesjährige Brut der Fischadler in Schlaitz verstorben?

Die diesjährige Brut der Fischadler schlug fehl, beide Jungvögel verstarben im Alter von nur wenigen Wochen. Was passiert war, bewegt viele Menschen.

Bitterfeld/MZ - Es sind bewegende Bilder, die im Familien- und Quartierbüro Bitterfeld über die Leinwand flimmern. Während das vor zwei Tagen geschlüpfte Küken von seiner Mutter mit einem vom Vater abgelieferten Fisch gefüttert wird, pellt sich daneben das zweite Küken aus dem Ei. Die beiden Fischadlereltern kümmern sich Ende Mai diesen Jahres rührend um ihren Nachwuchs - der Vater jagt, die Mutter versorgt sie mit Wärme und Nahrung. Doch leider gab es 2021 kein Happy End, denn wenige Wochen später liegen beide Jungvögel tot im Fischadlerhorst der Goitzsche-Wildnis. Was war passiert?

Das Schicksal der seit 2010 auf einem Mast im Goitzschewald nistenden Fischadler bewegt Klaus Deubel. Der 83-jährige Bitterfelder ist seit seiner Jugend begeisterter Naturfotograf und beobachtet die Fischadler, seit es den Brutplatz gibt. Als es für ihn körperlich zu anstrengend wurde, die Vögel vor Ort zu fotografieren, kam ihm zugute, dass die Mitarbeiter des BUND eine Kamera am Horst installierten, deren Aufnahmen rund um die Uhr im Internet zu sehen sind.

Das Fischadlernest wird live und in Farbe übertragen

Der Vogelfreund hat den Fischadlern viele Stunden dabei zugesehen, wie sie ihr Leben zwischen Ankunft aus dem Winterquartier, Paarung, Brut und Versorgung des Nachwuchses führten. Er hat die Aufnahmen mitgeschnitten und daraus einen Film produziert, den er zuletzt im Quartierbüro Bitterfeld vor vielen interessierten Zuschauern gezeigt hat. Eines wurde dabei klar: Das Schicksal der imposanten Vögel bewegt viele. Nicht im Video zu sehen ist jedoch die Zeit, in der die diesjährige Brut fehlschlug. „Wir haben schon genug Terror in unseren Nachrichten, das will ich nicht zeigen“, erklärt er.

Dankbar für Deubels Zeit und Mühe ist Frank Koch, Ornithologe beim BUND Bitterfeld. „Es ist keine wissenschaftliche Auswertung, aber dass er das beobachtet, ist eine große Hilfe.“ Dass er sich über ein Vierteljahr Videoaufzeichnungen angeschaut habe, sei eine „Wahnsinns-Arbeit“.

Woran ist der Fischadler-Nachwuchs verstorben?

Frank Koch erinnert sich gut an das Drama im Sommer - die beiden Jungen verstarben innerhalb weniger Tage. Nach dem plötzlichen Tod des Nachwuchses seien die Elternvögel sichtlich bestürzt gewesen, erinnert sich Koch. „Man konnte die Emotionen beobachten“, sagt er und spricht von einer „Phase der Trauer“, in der das Paar nicht von seinem Nachwuchs gewichen ist.

Abschließend beantworten kann auch Koch die Frage nicht, was der diesjährigen Brut den Garaus gemacht hat. Zwar wurde einer der Vögel zur Untersuchung ins Berliner Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung geschickt, bei der Ankunft war jedoch bereits zu viel Zeit vergangen.

Der Ornithologe hat aber eine Vermutung: ein „Vogelschnupfen“. Das Frühjahr sei sehr feucht gewesen, die Tage vor dem Tod hingegen sehr heiß. Nach Durchnässung und Unterkühlung habe in schwierigen Bedingungen nur eine sonst harmlose Erkrankung gereicht, um das Immunsystem der Jungvögel zu schädigen, erklärt Koch. Für 2022 erwartet er aber kein Drama und freut sich auf neuen Nachwuchs.