Mieter in der Mühlstraße in Bitterfeld sind sauer. Der Vermieter plant jetzt Maßnahmen zur dauerhaften Trockenlegung.

Warum in saniertem Haus in Bitterfeld, Wasser in die Keller läuft

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bitterfeld/MZ. - Der Blick zum Himmel gehört mittlerweile zum Alltag von Karin Dreyer. Regen sollte nicht fallen. Zumindest nicht in Strömen. Da muss sie keine Prophetin sein: „Dann steht wieder Wasser in meinem Keller.“ Das kommt und geht. Karin Dreyer wischt viel. Aber nicht nur sie. Seit Mitte 2023 herrscht dieser unhaltbare Zustand. Dabei zog sie in ein saniertes Mehrfamilienhaus, das 1989 errichtet wurde, in der Bitterfelder Mühlstraße 21 ein. Wer hätte das gedacht!