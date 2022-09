Warum in Brehna systematisch Batterien für E-Autos zerstört werden

In Brehna werden bei der Firma FEV Batterien für E-Autos gequetscht, geflutet, angezündet und fallengelassen. Im weltgrößten Crash-Zentrum dieser Art werden die Akkus getestet. Und wie sicher sind diese nun?

Eine Batterie wird von einer FEV-Mitarbeiterin in ein Tauchbecken abgesenkt, um zu prüfen, wie dicht der Akku ist.

Die Betonkammer ist eine Art Bunker: Acht Meter lang, acht Meter breit und acht Meter hoch. Drinnen stehen zwei Stahlambosse, ein kleiner Kran und eine Videokamera. Florian Schmuchal und sein Team fahren eine Batterie, wie sie in Elektro-Autos eingesetzt wird, in den Raum. Anschließend wird dieser durch eine schwere Stahltür verschlossen. Was drinnen passiert, wird über die Kamera übertragen. Die Stahlträger schieben sich langsam zusammen und zerquetschen die Batterie.