Warum historischer Markt in Wolfen zum Magneten wird

Der Weihnachtsmarkt in Wolfen ist immer ein besonderes Erlebnis. Die neue Gaukler-Truppe brachte Wissen und jede Menge Freude zu den zahlreichen Gästen.

Dicht gedrängt: Der „Historischen Weihnachtsmarkt“ in Wolfen war wieder einmal gut besucht. Der Stollenanschnitt war wieder ein Publikumsmagnet.

Wolfen/MZ - Auch in diesem Jahr zeigt sich Gabriela Schulze zufrieden: „Der Historische Weihnachtsmarkt in Wolfen gibt immer wieder ein besonderes Flair“, freute sich die Mitorganisatorin und Leiterin des Städtischen Kulturhauses. Nach zwei Jahren Pause konnte der Markt erneut stattfinden und bot neben den üblichen Leckereien auch mittelalterliche Stände mit einem Programm zum Mitmachen an. Natürlich durfte auch der traditionelle Stollenanschnitt zu Eröffnung mit Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU) und Ortsbürgermeister André Krillwitz (Pro Wolfen) nicht fehlen.