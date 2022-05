Warum fehlen am bewachten Goitzsche-Strand diesen Sommer so oft die Rettungsschwimmer?

Bitterfeld/MZ - Er ist das Aushängeschild für Badehungrige an der Goitzsche: der bewachte Strand nahe der Blauen Bank. Vor allem Familien - auch von weiter her - schätzen den Einsatz der Rettungsschwimmer des Bitterfelder Schwimmvereins und der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG). Doch in diesem Sommer ist alles anders: Die Rettungsschwimmer fehlen, wie Besucher schmerzlich feststellen. Ihre Station ist an den meisten Tagen verschlossen. Bewacht ist der beliebte Strand nur noch am Wochenende. Denn am See herrscht massive Personalnot.

