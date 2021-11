Warum eine Zörbigerin bei einer Radioaktion 1.000 Euro für den Skiclub Köthen gewinnt

Die Gewinner Claudia Neubert und Christian Dreßler zeigen an der Schießanlage in Edderitz die Skiroller, mit denen in der schneefreien Jahreszeit im Skiclub Köthen trainiert wird.

Zörbig/Edderitz/MZ - Das Handy von Christian Dreßler meldete sich Dienstagmorgen ununterbrochen. Alle Nachrichten und Anrufer verkündeten ihm dasselbe: Der Skiclub 1927 Köthen hat 1.000 Euro bei Radio SAW gewonnen - dank einer Zörbigerin. „Ich war völlig überrascht, denn ich wusste nichts von der Aktion“, erzählt Vereinschef Dreßler.

Überrascht, aber vor allem überglücklich war auch Claudia Neubert. Die 37-Jährige aus Zörbig hatte die Idee, bei der Aktion „50.000 Euro fürs SAW-Land“ mitzumachen. Damit wollen der Sender und die Volksbanken Raiffeisenbanken Vereinen helfen. Dazu muss man einen Verein vorschlagen. Jeden Morgen um 7.10 Uhr wird ein Gewinner-Duo aus der Los-Trommel gezogen. Der Verein hat 1.000 Euro sicher, die oder der Vorschlagende bekommt die Summe, wenn sie oder er innerhalb einer Stunde beim Radio anruft.

Für Neubert hieß das: Jeden Morgen die Ohren spitzen. In der Ferienwoche ist sie extra früher aufgestanden. „Als mein Name fiel, konnte ich das gar nicht fassen.“ Doch wieso schlägt eine Zörbigerin den Skiclub Köthen vor? „Weil meine Tochter Vanessa seit dem Sommernachts-Biathlon im vergangenen Jahr dort trainiert und ganz begeistert ist.“ Die 15-Jährige habe zuvor in Zörbig Volleyball gespielt - so wie ihre jüngere Schwester Jennifer noch heute. Aber die Ältere wollte unbedingt zum Biathlon. „Und wenn sich Vanessa was in den Kopf setzt, zieht sie es auch durch.“ Seitdem geht’s zweimal die Woche zum Training von Zörbig nach Edderitz; meistens springt Opa als Chauffeur ein.

Dabei fangen die meisten mit diesem Sport im Kindesalter an. „Aber Vanessa macht das gut und bringt große Motivation mit“, sagt Dreßler.

Dass ihre Mutter sie am Feriendienstag so früh aus dem Schlaf riss, verzieh die sportbegeisterte Tochter ihr schnell. Am selben Nachmittag ging es zur Schießanlage des Vereins in Edderitz. Dort übergaben Radio-Reporter Max Altstadt mit Lisa Sagasser und Oliver Sindermann von der Volksbank Köthen-Bitterfeld die Schecks an das 22. Gewinnerpaar. Mit der etwas weiteren Anfahrt ist Vanessa übrigens nicht allein. Auch aus dem Saalekreis oder Dessau kommen einige der rund 100 Vereinsmitglieder, davon 40 Aktive.

Kein Wunder - „wir sind der einzige Biathlonverein in Sachsen-Anhalt“, so Dreßler. Angeboten wird klassischer Winterbiathlon, den etwa 30 Kinder und Jugendliche betreiben und auch Wettkämpfe bestreiten. Doch es gibt auch den Sommerbiathlon, bei dem der Skilanglauf durch Crosslauf ersetzt wird.

Doch wie funktioniert Biathlon ohne Schnee? „Mit Skirollern“, erklärt der Vereinschef. „Das machen Biathleten in Wintersportgegenden nicht anders.“ Sprich - die Ski haben Rollen und die Anlage samt des Schießbereichs ist asphaltiert. Die zweifache Staffel-Weltmeisterin Franziska Hildebrand aus Köthen hat einst hier im Verein übrigens mit dem Biathlon angefangen.

Da Biathlon Individualsport ist, schauten in der Corona-Zeit viele neue Kinder vorbei. Doch für alle braucht man auch eine Ausrüstung. Die kostet. Da kommt der Radio-Gewinn gerade recht. Vier Paar Kinder-Ski wird der Verein davon kaufen.

Und was machen Neuberts mit ihren 1.000 Euro? „Die kommen erst mal aufs Konto, vielleicht für den Urlaub 2022. Und wir gehen essen - beim Mexikaner in Sellin.“ Dort war die Familie bis Freitag im Kurzurlaub - bevor es dieses Wochenende nach Hamburg geht: „Vanessa startet dort bei einem Crosslauf.“