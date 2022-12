Warum ein Sack voller Wünsche aus Holzweißig ins kalte Finnland ging

Holzweissig/MZ - Henri mag Dinosaurier, Lotta Modepüppchen mit sonderbarem Namen wie „Rainbow High“ – ihre Wünsche haben sie auf Zettel für den Weihnachtsmann notiert. Das wird schon klappen, ist sich Holzweißigs Nachwuchs sicher. Aber manchmal gehen sogar große Träume in Erfüllung, wenn man sich eben richtig anstrengt und den weiten Weg zum Weihnachtsmann nach Finnland auf sich nimmt. Bobbaus Ortsbürgermeister Matthias Berger (CDU) hat es stellvertretend für alle Ortsteile von Bitterfeld-Wolfen getan. Und er übergab ganz persönlich säckeweise Kinderwünsche. „Eine tolle Idee“, schwärmt immer noch Holzweißigs Ortsbürgermeister Hans-Jürgen Präßler (FWG), der die Wunschpost bei den Mädchen und Jungen in der Kita „Bergmännchen“ einsammelte, verpackte und seinem Amtskollegen Berger mit auf den Weg gab. Aus einer fixen Idee am Stammtisch der Ortsbürgermeister war ein Selbstläufer geworden (die MZ berichtete). Und dieser Donnerstag wurde für die „Bergmännchen“ ein Tag der Bescherung.