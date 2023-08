Was aus der Not geboren wurde, ist heute eine glückliche Beziehung. Uwe Kaßner ist vom Sonnenblumen-Anbau überzeugt.

Landwirtschaft in Brehna

Auf diesem Bild lässt niemand den Kopf hängen: Uwe Kaßner vom Agrarunternehmen „Pappelgrund“ steht in einem der Sonnenblumenfelder.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Brehna/MZ - Wer vor zwei Jahren eine Flasche Sonnenblumenöl kaufen wollte, musste tief in die Tasche greifen oder konnte sich das gleich sparen, da es keins gab. Uwe Kaßner, Vorstandsvorsitzender des Agrarunternehmens „Pappelgrund“ in Brehna hat nicht lange gefackelt. Die hohe Nachfrage beziehungsweise das fehlende Angebot nahm er als Anlass, um seit 2022 Sonnenblumen auf insgesamt 50 Hektar anzupflanzen, um sie vor allem an Ölproduzenten liefern zu können.