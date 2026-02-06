Entscheidung nicht leicht gemacht Warum ein Bitterfelder Traditionsunternehmen Mitglied der Midewa-Familie wird
Wasserversorgungsgesellschaft übernimmt das Bitterfelder Bauunternehmen Ensmenger, deren Mitarbeiter und den kompletten Maschinenpark.
06.02.2026, 14:00
Bitterfeld/MZ. - Die Firma Ensmenger Pflaster-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH mit Sitz in Bitterfeld wird Teil der Midewa-Familie. Die Wasserversorgungsgesellschaft in Mitteldeutschland untermauere dadurch ihre Kompetenz in Sachen Tiefbau und übernimmt ab sofort nicht nur die breite Angebotspalette der Firma, sondern auch die sieben Mitarbeiter, teilt Alexandra Müller von der Midewa-Pressestelle mit.