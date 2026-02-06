Wasserversorgungsgesellschaft übernimmt das Bitterfelder Bauunternehmen Ensmenger, deren Mitarbeiter und den kompletten Maschinenpark.

Die Firma Ensmenger gehört seit 35 Jahren zum Stadtbild. Hier bei Instandsetzungsarbeiten in der Bitterfelder Mühlstraße.

Bitterfeld/MZ. - Die Firma Ensmenger Pflaster-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH mit Sitz in Bitterfeld wird Teil der Midewa-Familie. Die Wasserversorgungsgesellschaft in Mitteldeutschland untermauere dadurch ihre Kompetenz in Sachen Tiefbau und übernimmt ab sofort nicht nur die breite Angebotspalette der Firma, sondern auch die sieben Mitarbeiter, teilt Alexandra Müller von der Midewa-Pressestelle mit.