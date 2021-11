Warum die Polizei am Mittwoch Autofahrer an der B183 bei Sandersdorf gestoppt hat

Sandersdorf/MZ - Auf der B183 in Höhe der Papierfabrik bei Sandersdorf hat ein Großaufgebot an Polizei am Mittwoch in den Mittagsstunden für Aufsehen gesorgt. Dabei handelte es sich aber nicht um einen polizeilichen Einsatz.

Die Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Anhalt-Bitterfeld hat dort eine Befragung der Autofahrer zum Weiterbau der B 6n durchgeführt und die Beamten haben das abgesichert.