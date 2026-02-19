Die ersten Tiere sind ungewöhnlich früh in die Region zurückgekehrt und wurden bereits in mehreren Orten gesichtet. Die zeitige Heimkehr bringt aber auch einige Problem mit sich.

Warum die frühen Störche in Bitterfeld jetzt kämpfen müssen

In Jeßnitz wurde vor einigen Tagen bereits ein Storch in seinem Nest gesichtet. Auch in Raguhn, Löberitz und Zörbig landete er.

Bitterfeld/MZ. - Mitten im Februar sind in der Region bereits die ersten Störche gesichtet worden. Ungewöhnlich früh, wie viele Beobachter finden. Auch Zahnarzt Stefan Krause traute seinen Augen kaum, als er vergangenen Freitag aus dem Fenster seiner Praxis in Jeßnitz auf den Horst blickte: Dort stand bereits ein Storch.