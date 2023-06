Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sandersdorf/MZ - Brett, Paddel, Wasser – das ist längst nicht alles, was einen wahren Steuermann nach vorn treibt. Der muss nämlich das Gleichgewicht, die Balance, halten. Sonst taucht er ab. Und die Seefahrt ist vorbei. Das kann manchmal schnell gehen. Muss aber nicht. Wie bei Viola Gaib. Die stand tapfer ihre Frau auf dem Board und paddelte als erste über die Ziellinie in der Sandersdorfer Förstergrube. Dort hat der Kanuverein sein Areal. Der lud am Samstag zum offenen Wettkampf im Stand-Up-Paddling (Sup) ein. Auch Viola Gaib vom WSC Friedersdorf nahm die Einladung gern an. „Ich liebe das Wasser“, erzählt sie. Dort findet sie Erholung und Entspannung. Auch ihre Töchter Nora und Tabea paddeln gern durch ihre Kindheit. Beim WSC sind sie alle gut aufgehoben.