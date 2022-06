Warum Anhalt-Bitterfeld Gewinner im Arbeitsleben kürt

WOLFEN/MZ - „Am Ende haben sie alle gewonnen“, so lautete das Fazit von Birgit Enkerts. Die stellvertretende Geschäftsstellenleiterin für die Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau saß in der Jury für den Wettbewerb „Familienfreundliches Unternehmen 2021“. Den lobte bereits zum zehnten Mal der Landkreis Anhalt-Bitterfeld aus. Die neunte Auflage war übrigens nicht zu schlagen. 2018 bewarben sich 32 Unternehmen und Institutionen um das begehrte Siegel. 2021 waren es 28, die dem Wettbewerb in seiner Jubiläumsauflage alle Ehre machen. Darunter 19 aus dem Altkreis Bitterfeld, acht aus dem Köthener Raum und ein Unternehmen aus Zerbst. Würdige Gastgeber für die finale Ehrung waren dieses Mal die Kita Buratino und das Mehrgenerationenhaus in Wolfen. Familienfreundliche Personalpolitik durch flexiblere Arbeitszeitmodelle und -bedingungen oder geregelte Kinderbetreuung tragen unter anderem dazu bei, das Arbeitnehmer, sei es als Elternteil oder pflegende Angehörige auch beruflich alles miteinander vereinbaren können, hieß es von den Laudatoren.

