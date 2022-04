Warten auf Beratung mit Winterdienst: Droht in Bitterfeld-Wolfen erneut ein Schnee-Chaos?

Schneemassen und Eisglätte in Wolfen an der Kreuzung Leipziger und Saarstraße behinderten 2021 den Verkehr.

Wolfen/MZ - Zwei Tage im Februar haben die Stadt Bitterfeld-Wolfen nicht nur weiß gemacht. Sie haben auch an den Nerven gezerrt - weil der Schnee Straßen verstopfte, Kreuzungen nur schwer passierbar waren und mancherorts gar nicht geräumt wurde. So lauteten jedenfalls die Vorwürfe, die in der Stadtverwaltung in Massen eingegangen sind.