Waren im Wert von über 500 Euro gestohlen: Polizei fahndet nach drei Ladendieben aus Bitterfeld

BItterfeld/MZ - Die Polizei fahndet nach drei Ladendieben aus Bitterfeld. Sie sollen Tabakwaren und Rasierklingen im Gesamtwert von über 500 Euro erbeutet haben. Da alle bisherigen Fahndungsmaßnahmen ohne Erfolg blieben, wird nun mit Hilfe von Überwachungsbildern um Mithilfe aus der Bevölkerung gebeten.

Der Vorfall hat sich bereits am 14. April 2021 in den Abendstunden in einem Supermarkt in der Brehnaer Straße ereignet. Alle drei bislang unbekannten Personen sollen dabei gemeinschaftlich agiert haben.

Hinweise nimmt das Revierkommissariat in Bitterfeld-Wolfen per Telefon unter 03493/301291 oder E-Mail an lfz.pi-de@polizei.sachsen-anhalt.de entgegen.