Wolfen/MZ - Drei Monate nach der Tat sucht die Polizei Anhalt-Bitterfeld nach mehreren Frauen, die in einem Einkaufsmarkt in der Comeniusstraße in Wolfen gemeinschaftlich einen Ladendiebstahl begangen haben. Die Ermittler haben dafür am Freitag insgesamt acht Bilder einer Überwachungskamera des Wolfener Supermarktes freigegeben.