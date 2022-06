Wann der Breitbandausbau in Raguhn-Jeßnitz fertig ist, bleibt weiter unklar

Mitarbeiter der Firma König treiben den Breitbandausbau an der Ecke Wittenberger Straße und Angerstraße in Raguhn voran.

Raguhn-Jessnitz/MZ - Ein weiterer Schritt auf dem Weg zu schnellem Internet steht für viele Einwohner von Raguhn-Jeßnitz kurz bevor. Trotz der bekannten Probleme und Verzögerungen geht es mit dem Breitbandausbau in der Gemeinde Stück für Stück voran. Die ausführende kommunale Firma Wittenberg.net will in vier weiteren Gebieten zeitnah die Voraussetzungen für einen besseren Netzzugang schaffen. Das teilen die Wittenberger Stadtwerke auf MZ-Anfrage mit.