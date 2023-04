Wilder Spaß in Pouch Wakeboardanlage lockt Mutige auf die Goitzsche - Erster Ritt auf den Wellen in der neue Saison

Wassersportler starten in Pouch in die Saison. Bei nicht gerade idealen Wetterbedingungen haben die Ersten an der Wakeboardanlage auf dem Goitzschesee ihre wilden Runden gedreht. Anfänger haben dabei einige Kniffe zu beachten.