Vor der Oberbürgermeister-Wahl im Herbst legt Bitterfeld-Wolfen ein für die Ehrenamtlichen in den Wahllokalen ein Erfrischungsgeld von 20 Euro fest.

Wahlhelfer erhalten in Bitterfeld-Wolfen mehr Entschädigung als üblich

Wolfen/MZ/cze - Wer bei der Oberbürgermeister-Wahl in Bitterfeld-Wolfen am 24. September 2023 und einer möglichen Stichwahl zwei Wochen später in den Wahllokalen eingesetzt ist, bekommt eine finanzielle Entschädigung für seinen großen Aufwand. Das hat der Stadtrat auf Vorschlag der Verwaltung einstimmig beschlossen.