Wolfen/MZ - Die Kandidaten Henning Dornack (AfD) und Armin Schenk (CDU) haben bei der Oberbürgermeister-Wahl in Bitterfeld-Wolfen am vergangenen Sonntag die meisten Stimmen geholt. Sie gehen am 8. Oktober in die Stichwahl. Das hat der Wahlausschuss am Dienstagabend bei der öffentlichen Vorstellung des offiziellen Endergebnisses bestätigt.

33,8 Prozent für den Erstplatzierten

Demnach holte Henning Dornack 33,8 Prozent (5.301 Stimmen) und Armin Schenk 29,1 Prozent (4.575) der abgegebenen Stimmen. Der Abstand beträgt also 726 Stimmen. Dahinter folgen André Krillwitz (parteilos) mit 21,4 Prozent (3.367) und Katrin Kuhnt (parteilos) mit 15,7 Prozent (2.458).

Der Stadtwahlausschuss besteht aus dem Stadtwahlleiter Joachim Teichmann und den Beisitzern Margitta Gommlich, Christian Hennicke, Heidemarie Günther, Annelie Roth, Elke Köhler und Markus Köhler. Schriftführerin war Bernhild Neumann. Die Mitglieder prüften die Wahlniederschriften aus den 29 Wahllokalen. Beanstandungen gab es nicht. Laut Teichmann hat es am Sonntag auch keine Vorkommnisse oder Beschwerden von Wählern gegeben. Von den 31.761 Wahlberechtigten haben 15.799 von ihrem Stimmrecht Gebrauch gemacht, darunter 4.005 per Briefwahl. Es gab 98 ungültige Stimmen. „Das ist sehr wenig“, so Teichmann.

Hinweise zur Stichwahl

Das offizielle Endergebnis wird nun in einem Sonder-Amtsblatt am 29. September öffentlich bekanntgemacht. „Dort werden zudem Hinweise zur Stichwahl erscheinen“, so Teichmann. Die Stadt werde jetzt die Wahlzettel zur Stichwahl für rund 32.000 Wahlberechtigte ausdrucken. „Das geschieht in unserer Hausdruckerei.“

Wer zwischen dem ersten Wahlgang und der Stichwahl 16 Jahre alt wird und damit wahlberechtigt ist, kann einen Antrag auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis stelle. Dies ist in den Briefwahlstellen in den Rathäusern Bitterfeld und Wolfen möglich.

Briefwahl möglich

Auch bei der Stichwahl kann man Briefwahl machen. Alle, die das schon vor dem ersten Wahlgang angekreuzt hatten, bekommen die Unterlagen zugesendet. Ansonsten kann man diese auf der Stadt-Homepage und per Post beantragen oder in den genannten beiden Briefwahlstellen abholen. Die Ergebnisse der Stichwahl werden am 8. Oktober ab 18 Uhr im Rathaus Wolfen präsentiert.