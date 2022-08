Wachmann ist in Wolfen offenbar von Einbrechern niedergeschlagen worden

Der Mitarbeiter eines Securityunternehmens hörte gegen 1 Uhr verdächtige Geräusche von einem Baustellengelände in der Liebigstraße. Die Nacht endete für ihn im Krankenhaus.

Wolfen/MZ - Vermutliche Einbrecher haben in der Nacht zum Mittwoch in Wolfen einen Wachmann niedergeschlagen. Der Mitarbeiter eines Securityunternehmens hörte gegen 1 Uhr verdächtige Geräusche von einem Baustellengelände in der Liebigstraße.

Bei genauerem Hinsehen entdeckte er verbogene Zaunsegmente. Im selben Moment wurde er laut Polizei niedergeschlagen und ging zu Boden. Er konnte jedoch noch erkennen, wie eine Person über den Zaun kletterte und in Richtung Holzplatzstraße flüchtete. Die Polizei konnte in Tatortnähe zwei 38 und 27 Jahre alte Männer feststellen.

Ob ein Tatzusammenhang besteht, wird derzeit geprüft. Der Polizei liegen bislang weder Angaben zum vermeintlichen Diebesgut noch zur Schadenshöhe vor. Der 31-jährige Wachmann suchte eine nahe gelegene Klinik auf. Nach ambulanter Behandlung konnte er diese jedoch wieder verlassen.