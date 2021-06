VW-Transporter nimmt Mitsubishi die Vorfahrt - Siebenjähriges Kind wird verletzt

Bitterfeld/MZ - Bei einem Verkehrsunfall in Bitterfeld ist am Mittwoch ein Kleinkind verletzt worden.

Wie die Polizei berichtet, befuhr ein 57-Jähriger mit seinem VW Transporter gegen 7 Uhr die Straße Hinter dem Bahnhof in Richtung Mühlenweg. An der Kreuzung Zörbiger Straße missachtete er die Vorfahrt eines Mitsubishi-Fahrers, der sich auf der Bundesstraße aus Richtung Zentrum näherte. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der 26-jährige Mitsubishi-Fahrer und ein zwei Jahre altes Kind verletzt wurden. Beide konnten nach ambulanter Behandlung in einem nahe gelegenen Krankenhaus jedoch wieder entlassen werden.

Der Sachschaden am unfallverursachenden Fahrzeug beläuft sich auf circa 10.000 Euro. Die Schadenssumme am Mitsubishi wurde auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Beide Autos mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden.