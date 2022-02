VW kracht bei Brehna gegen Baum und bleibt auf Acker stehen - Fahrer stellt sich erst am Sonntag

Brehna/MZ - Ein Unfall mit Fahrerflucht hat die Polizei in Anhalt-Bitterfeld in der Nacht zum Sonntag beschäftigt.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Fahrer eines VW gegen 23.15 die K2060 aus Richtung Brehna in Richtung Glebitzsch befahren. In einer Rechtskurve kam das Auto nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum und fuhr dann noch etwa 200 Meter weiter auf einen angrenzenden Acker. Dort wurde der VW zurückgelassen. Der Fahrer flüchtete offenbar zu Fuß.

Das Auto war erheblich beschädigt, auch der Baum hatte einiges abbekommen. Die Polizei ließ die VW abschleppen. Am Sonntag gegen 9 Uhr erschien der Fahrzeugführer auf einer Polizeidienststelle und gab an, den Unfall verursacht zu haben. Die Ermittlungen dauern an.