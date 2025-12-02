EIL:
16.500 Euro investiert Vorfristiges Weihnachtsgeschenk für Kinder im Ort - Neuer Spielplatz in Beyersdorf übergeben
In Beyersdorf (zu Glebitzsch) kann ab sofort der neue Spielturm auf dem Spielplatz offiziell genutzt werden.
Beyersdorf/MZ. - In Beyersdorf (zu Glebitzsch) ist der neue Spielturm auf dem Spielplatz offiziell freigegeben worden. Ende November nutzten Bürgermeisterin Steffi Syska und Ortsbürgermeister Volker Hame einen kurzfristigen Termin, um das neue Gerät nach bestandener sicherheitstechnischer Abnahme zu übergeben. Eine größere Veranstaltung gab es nicht – dennoch sollte die Freigabe noch vor Weihnachten erfolgen.