  4. 16.500 Euro investiert: Vorfristiges Weihnachtsgeschenk für Kinder im Ort - Neuer Spielplatz in Beyersdorf übergeben

In Beyersdorf (zu Glebitzsch) kann ab sofort der neue Spielturm auf dem Spielplatz offiziell genutzt werden.

02.12.2025, 10:23
Bürgermeisterin Steffi Syska und Ortsbürgermeister Volker Hame geben den Spielturm in Beyersdorf offiziell frei.
Bürgermeisterin Steffi Syska und Ortsbürgermeister Volker Hame geben den Spielturm in Beyersdorf offiziell frei. Foto: Stadtverwaltung

Beyersdorf/MZ. - In Beyersdorf (zu Glebitzsch) ist der neue Spielturm auf dem Spielplatz offiziell freigegeben worden. Ende November nutzten Bürgermeisterin Steffi Syska und Ortsbürgermeister Volker Hame einen kurzfristigen Termin, um das neue Gerät nach bestandener sicherheitstechnischer Abnahme zu übergeben. Eine größere Veranstaltung gab es nicht – dennoch sollte die Freigabe noch vor Weihnachten erfolgen.