Weil er einer von ihnen die Vorfahrt übersehen hatte, prallten am Samstag in Sandersdorf zwei Autofahrer aufeinander. Verletzt wurde niemand.

An einer Sandersdorfer Kreuzung ist es am Samstagmorgen zu einem Unfall gekommen.

Sandersdorf/MZ. - Bei einem Verkehrsunfall sind am Samstagmorgen in Sandersdorf zwei Autofahrer auf einer Kreuzung aufeinandergeprallt. Wie das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld mitteilt, befuhr der 58-jährige Fahrer eines Ford gegen 9.45 Uhr die Straße der Bauarbeiter in Richtung Straße der Neuen Zeit.

An der Einmündung zur Straße der Neuen Zeit übersah er einen Opel, dessen 80-jähriger Fahrer Vorfahrt hatte. Beide Fahrzeuge kollidierten daraufhin miteinander im Kreuzungsbereich. Verletzt wurde niemand, es entstand Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro, so die Polizei.