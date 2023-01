70 Teilnehmer von drei bis über 60 Jahren haben sich bei einem Ergometer-Wettbewerb mächtig in die Riemen gelegt. In den Räumen der Agora-Akademie wurde nach Zeiten in verschiedenen Gruppen gewertet.

Pouch/MZ - „Ziehen, ziehen, ziehen.“ Diese Worte waren wohl am Samstag in den Räumen der Goitzsche-Akademie die am meisten gebrauchten. Denn das waren die Anfeuerungsrufe der Sportfreunde und Familienmitglieder für diejenigen, die sich auf dem Ruderergometer ins Zeug legten, um bei den Erwachsenen die 500- und bei den kleinen Sportlern die 250- Meter-Strecke virtuell zu absolvieren. Die beste Zeit bei den Erwachsnen konnte Max Metka für sich verbuchen. Er schaffte die 500 Meter in einer Minute und 31,7 Sekunden.