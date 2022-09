Vor 20 Jahren versank Retzau im Hochwasser - Hilfe kam damals aus Dachau

Die Einwohner des Raguhn-Jeßnitzer Ortsteils haben mehrfach erfahren, welches Leid die Mulde verursachen kann. Sie stecken den Kopf dennoch nicht in den Sand und haben nun auch einen Gedenkort geschaffen.

Dachauer und Retzauer Feuerwehrleute nahmen die Flut-Stele mit Dachaus OB Florian Hartmann (3.v.l.) und Andrea Nießner in Augenschein.

Retzau/MZ - Zahlen zeichnen sich vom rostigen Metall ab. Für 1974 sind 6,53 Meter vermerkt. 2002 steht mit 6,84 Metern in Verbindung. 2013 sind es sogar 7,02 Meter. Es ist keine Auflistung sportlicher Bestmarken. Doch es ist eine Liste, die für die Menschen in Retzau so viel Bedeutung hat.