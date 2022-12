Von Stelen über Kohlebaggerrad bis Stadtsilhuette - Das sind die Ideen für Kreisel Mühlstraße

Wettbewerb bringt fantasievolle Varianten für Bitterfelds neuesten Kreisel. Der Ortschaftsrat entscheidet nun, was davon Wirklichkeit werden soll.

Der Kreisverkehr in der Bitterfelder Mühlstraße soll gestaltet werden. Mehrere Entwürfe wurden dafür eingereicht.

Bitterfeld/MZ - Seit einem Jahr wird der Verkehr in der Bitterfelder Mühlstraße über den neu entstandenen Kreisel geführt. Bislang ist dessen Inneres lediglich mit Rasen überzogen. Doch der Kreisel soll als Eingangstor zur Bitterfelder Innenstadt attraktiv gestaltet werden. Welche Idee dort konkret umgesetzt wird, darüber entscheidet der Ortschaftsrat in seiner Sitzung am Mittwochabend.