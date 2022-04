Von schick bis schrecklich: Entwurf für neuen Bahnhof in Bitterfeld bei Bürgern umstritten

Das mehr als 160 Jahre alte Gebäude soll bis 2024 einem Neubau weichen. Doch das moderne Konstrukt aus Glas und recyceltem Aluminium gefällt längst nicht jedem. Was die größten Kritikpunkte sind.

Bitterfeld/MZ - Der Bitterfelder Bahnhof soll angerissen und bis 2024 durch ein neues Empfangsgebäude ersetzt werden. Doch am Entwurf der Bahn für den künftigen Bahnhof scheiden sich die Geister in Bitterfeld. Das zeigen Kommentare zum diesbezüglichen MZ-Text auf Facebook. Während bei der Vorstellung Mitte Dezember 2021 im Ortschaftsrat die Pläne quer durch alle Fraktionenn auf viel Zustimmung stießen, melden sich im Netz vor allem Kritiker zu Wort. Viele von ihnen stören sich besonders an der modernen Optik. Diese sei angesichts der Gebäude im Umfeld des Bahnhofs völlig unpassend.