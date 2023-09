Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Grüne Industriestadt am See – mit diesem Slogan macht Bitterfeld-Wolfen seinen enormen Wandel sichtbar. Der ist nicht nur in dieser Stadt, sondern überall im Altkreis zu entdecken. Gewässer wie Goitzsche oder Muldestausee sowie die grüne Natur laden zum Wandern, Radfahren, Inline-Skaten oder Wassersport ein. Am Ufer locken zahlreiche Lokale und Cafés. Die vielfältige Geschichte machen Einrichtungen wie das Kreismuseum Bitterfeld, das gerade in einer Ausstellung die hiesige Bernstein-Tradition zeigt, das DDR-Museum in Bobbau oder das Industrie- und Filmmuseum in Wolfen erlebbar. Und auch spannende Stationen der touristischen Erlebnisroute „Kohle-Dampf-Licht-Seen“ sind im Altkreis Bitterfeld zu entdecken. Dazu gehören das Haus am See in Schlaitz, der Kneipp-Spielplatz am Gröberner See, das Buchdorf Mühlbeck oder der Bitterfelder Bogen. Von diesem Wahrzeichen hat man einen erstaunlichen Rund-um-Blick. Und wer seinen Orientierungssinn testen will, sollte sich den Weg durch den Irrgarten in Altjeßnitz bahnen. Viel Spaß!