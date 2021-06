Vollständige Impfungen werden im Altkreis Bitterfeld ab sofort digital bestätigt - wenn die Technik mitspielt

Bitterfeld - Der gelbe Impfausweis wurde in den letzten Wochen wichtiger denn je. Wer nachweisen kann, seine Spritzen gegen Covid-19 erhalten zu haben, kann mehr Freiheiten genießen als ein Ungeimpfter. Auch in Sachen Reisen sieht es für die Personengruppe besser aus.

Nun bekommt sie neben dem klassischen Ausweis eine weitere Nachweismöglichkeit in die Hand: den digitalen Impfpass, den man sich mit einem QR-Code und der Corona-App des Bundes oder mit der Cov-Pass-App auf sein Handy laden kann. Ein großer Vorteil: Der Pass in digitaler Form wird europaweit anerkannt.

Seit Montag können sich auch diejenigen, die schon vorher vollständig geimpft waren, einen solchen digitalen Nachweis ausstellen lassen

In den Impfzentren Sachsen-Anhalts werden die Zertifikate mit den persönlichen QR-Codes bereits seit Freitag ausgestellt. Das teilt Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) mit. Den Sachverhalt bestätigt Landkreissprecher Udo Pawelczyk auch für das kreiseigene Zentrum in Wolfen. Allerdings könne er noch nicht mit konkreten Zahlen aufwarten. „Eine erste Auswertung steht noch an“, erklärte er am Dienstag. Sicher ist: Wer im Impfzentrum jetzt seine zweite Spritze erhält und damit als vollständig geimpft gilt, bekommt das dokumentiert.

Seit Montag können sich auch diejenigen, die schon vorher vollständig geimpft waren, einen solchen digitalen Nachweis ausstellen lassen - in Apotheken. Im Altkreis Bitterfeld haben sich daraufhin viele Apotheken registrieren lassen, um ihren Kunden diesen Service anbieten zu können. Und davon wird auch rege Gebrauch gemacht. So kamen in der Bitterfelder Stadt-Apotheke am ersten Tag rund 25 Leute mit diesem Anliegen, sagt Ulrike Höbold. Allein die Technik spiele nicht mit. „Die Leitung ist völlig überlastet“, so Höbold. „Wir können die Kunden deshalb nur um Geduld bitten.“

„Beim Software-Anbieter gibt es erhebliche Probleme“

Soll heißen: Wenn nach Eingabe der Daten von Personal- und Impfausweis das Zertifikat aufgrund des überlasteten Systems nicht ausgedruckt werden kann, werden die Angaben notiert, um es später immer wieder zu probieren. Das sei natürlich mit mehr Zeitaufwand und für die Kunden mit erneuten Wegen zur Apotheke verbunden, um sich das Zertifikat später abzuholen.

Ähnliche Probleme werden aus anderen Apotheken vermeldet. „Wir ,hängen’ jetzt schon seit zwei Stunden an einem Kunden“, hieß es Dienstagmittag auf MZ-Anfrage aus der Sandersdorfer Marienapotheke im Zentrum.

Franka Mühlnikel aus der Glückauf-Apotheke in Muldenstein bestätigt das. „Beim Software-Anbieter gibt es erhebliche Probleme“, sagt sie und bedauert das sehr. „Wir beteiligen uns und die Nachfrage ist auch da, aber dann klappt es nicht. Das ist natürlich keine schöne Situation - weder für die Kunden noch für uns als Apotheke.“ (mz)