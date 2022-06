Vollsperrung nach Wasserrohrbruch in Friedersdorf - Versorgung über Wasserwagen

Der Wasserrohrbruch in der Bitterfelder Straße in Friedersdorf.

Friedersdorf/MZ/MM - Seit den Morgenstunde des Freitag ist in Teilen von Friedersdorf, in Mühlbeck und Pouch die Versorgung mit Trinkwasser unterbrochen. Grund ist ein Defekt an der Hauptleitung die vom Muldensteiner Berg kommt und die Ort mit dem kühlen Nass versorgt.

Das Schadstelle ist mit einem speziellen Gerät in der Bitterfelder Straße geortet worden. Die Bitterfelder Straße ist zwischen der Kreuzung Zum Fichtenberg und der Feldstraße voll gesperrt. Zurzeit laufen die Schachtarbeiten. Wann genau die Reparatur beginnt und die lange die Wasserversorgung unterbrochen ist, konnte von der Midewa nicht nicht gesagt werden. Derzeit werden die Abnehmer mit Wasserwagen und Trinkpacks versorgt.