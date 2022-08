Vollsperrung der B100 in Pouch soll noch in dieser Woche aufgehoben werden

Ende Juli war es auf der B100 bei Pouch zu einer Havarie an einer Trinkwasserleitung gekommen. Seither war die Strecke an dieser Stelle voll gesperrt. Damit soll laut Midewa nun Schluss sein.

Pouch/MZ - Die B100 bei Pouch soll in dieser Woche endlich wieder für den Verkehr freigegeben werden. Das teilt die Midewa am Montag mit. Hintergrund war eine Havarie an einer Trinkwasserleitung Ende Juli. Seither war die Bundesstraße gesperrt.

Freigegeben werden soll die Strecke bereits am Dienstag - und damit einen Tag früher als zunächst angekündigt. Die letzten Markierungsarbeiten und der Rückbau der Vollsperrung sollen am Vormittag abgeschlossen werden. Am Nachmittag soll die B100 wie gewohnt befahrbar sein.