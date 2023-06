Wolfen/MZ - Bereits am Freitag wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall in die Karl-Liebknecht-Straße in Wolfen gerufen. Ein 35-Jähriger war mit einem E-Scooter in Richtung der Kreuzung Waldstraße unterwegs. Während der Fahrt kollidierte er mit einem am Fahrbahnrand geparkten VW und verletzte sich dabei leicht.

Während der Unfallaufnahme wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,32 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Weiterhin wurde ein Strafverfahren eingeleitet.