Kamerabilder liefern den Beweis. Seit 2010 wird nun die erste Brut beim Informationszentrum für Umwelt und Naturschutz in Schlaitz erwartet.

Vögel haben das Domizil beim „Haus am See“ in Besitz genommen

Im Horst in Schlaitz oberhalb des Muldestausees sind die Fischadler gelandet

(Foto: Haus am See)

Schlaitz/MZ - Gute Nachrichten aus dem „Haus am See“ in Schlaitz: Der Horst hoch oben auf einem ausgedienten Strommast ist nicht mehr verwaist. „Zwei Fischadler haben ihn in Beschlag genommen“, erzählt Sabine Kunze, Leiterin des Informationszentrums für Umwelt und Naturschutz.