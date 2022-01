Vierhörnige Vierbeiner - Katja und Hubert sind die Neuen im Bitterfelder Tiergehege

Was die Jakobsschafe besonders macht und welche Bitte der Bitterfelder Tiergehege-Chef Thomas Ehrlich nach einem tragischen Vorfall an die Besucher hat.

Bitterfeld/MZ - Wer dieser Tage das Bitterfelder Tiergehege besucht, muss sich nicht wundern, ob er doppelt sieht. Nein, Schafbock Herbert hat tatsächlich vier Hörner. Hubert und seine Gefährtin Katja sind zwei von drei neuen tierischen Mitbewohnern, die im Dezember auf das Gelände in der Grünen Lunge gezogen sind. Bei ihnen handelt es sich um zwei Jakobsschafe - und um Mini-Shetlandpony Lola.

Zutraulich und ausgezeichnet

Katja und Hubert, beide vier Jahre alt, sind Jakobsschafe. Die in Großbritannien verbreitete Rasse ist außergewöhnlich, denn die Tiere haben meist vier Hörner, auch die weiblichen Jakobsschafe. Das Zuchtpaar stammt aus einem Privatzoo bei Hannover. Bei Bock Herbert handelt es sich um ein ausgezeichnetes Jakobsschaf - er hat in der Vergangenheit bereits Preise bei Meisterschaften gewonnen, so Tiergehege-Chef Thomas Ehrlich. „Es sind die einzigen Jakobsschafe in der Umgebung“, ist er sich sicher.

Mini-Shetlandpony Lola freut sich auf Leckereien von Pflegerin Carolin Kittler. Foto: André Kehrer

Die siebenjährige Lola ist die Nachfolgerin der Mini-Shetlandpony-Stute Tesis, die Anfang Oktober plötzlich verstorben ist, nachdem sie einen Fremdkörper geschluckt hatte (die MZ berichtete). Lola wird dem Hengst Amadeus Gesellschaft leisten, mit dem sie sich bereits nach wenigen Wochen gut versteht, wie Thomas Ehrlich berichtet. Lola stammt aus Privathaltung, wo sie offenbar gut behandelt und ausgebildet wurde. „Sie hat sich sehr gut eingelebt bei uns“, sagt Ehrlich. „Sie ist zwar ein wenig dickköpfig, aber sehr gutmütig.“

Eine Bitte an die Besucher

Der Tierparkchef freut sich über die Neuzugänge, die zu den eher größeren Vierbeinern im Tiergehege zählen - größer sind nur Lamas, Alpakas und Esel. Allerdings bereitet ihm die tierische Verdauung Sorge - denn das tragische Schicksal von Lolas Vorgängerin Tesis ist dem Team noch präsent.

Thomas Ehrlich kann natürlich verstehen, dass die Besucher die Tiere füttern wollen. Das sei auch so gedacht. Allerdings: „Ich wünsche mir, dass die Besucher die Tiere nicht mit mitgebrachten Lebensmitteln füttern.“ Nach wie vor brächten Menschen beispielsweise Möhren aus dem Supermarkt mit, die sie den Vierbeinern dann im Ganzen über den Zaun reichen. Wenn das Gemüse zu groß ist, können viele Tiere es aber nicht schlucken. Im schlimmsten Fall passiert dann eine Tragödie wie bei Tesis.

Was kann also getan werden, um das zu verhindern? Thomas Ehrlich weist darauf hin, dass es für den Betrag von einem Euro bereits von den Pflegern vorgeschnittenes Futter im Gehege gibt. Mit dem Erlös daraus können Besucher zudem die Arbeit des Tiergeheges unterstützen.