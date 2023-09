Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wolfen/Bitterfeld/MZ - Ein Montagabend in Wolfen: Zwei Männer und eine Frau sitzen gemütlich zusammen, rauchen und trinken Bier. Da klopft es an der Tür, der Gastgeber öffnet. Und hat kaum Zeit, zu reagieren, denn es geht direkt los: Vier Männer beginnen, ihn brutal zusammenzuschlagen. Seine Brille fliegt ihm von der Nase, er stolpert und geht zu Boden. Was folgt, ist eine Zeit, an die sich Klaus G. (Name geändert) heute nicht mehr so gut erinnern kann, denn der Vorfall ist über ein Jahr her. „Und ich habe genügend auf den Kopf bekommen“, berichtet der 35-Jährige.