Vier Fahrzeuge verwickelt - Auto gerät bei Köckern auf regennasser Autobahn ins Schleudern

Blick auf die Unfallstelle an der A9.

Wolfen/MZ - Insgesamt vier Autos waren in einen Unfall verwickelt, der sich am Freitag um 8.45 Uhr auf der A 9 in Richtung München nahe der Raststätte Köckern ereignet hat. Verletzt wurde niemand.

Wie die Polizei mitteilt, war der Verursacher auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern geraten und auf einen Pkw aufgefahren. In der Folge wurden zwei weitere Autos beschädigt. Gegen 10.30 Uhr war die A 9 wieder frei.