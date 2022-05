Video von übler Spritztour in Pouch: Jugendliche kurven mit Auto über Spazierwege der Freizeitanlage

Pouch/MZ - Fassungslosigkeit herrscht in der Gemeinde Muldestaussee über eine Spritztour auf den neu angelegten Spazierwegen der Freizeitanlage Pouch. Zwei Jugendliche sind dort in ausgelassener Stimmung mit einem Auto über die schmalen Wege geprescht und haben das auch noch gefilmt. Das Video, das der Beifahrer gedreht hat, verbreiteten sie anschließend stolz über Instragram. Die Insassen sind darin zwar nicht erkennbar, aber immerhin gut zu hören. So warnen sie sich zum Beispiel gegenseitig, nicht auf den vom Regen aufgeweichten Boden abzurutschen und dort steckenzubleiben. Trotzdem graben die Reifen auf ihrer wilden Fahrt tiefe Spurrinnen in das Erdreich. Die jungen Männer stört das nicht. Offenbar sehen sie ihr Tun als großen Spaß an.

