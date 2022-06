Vorfall auf dem Schulhof Video mit Hitler-Gruß an Gymnasium in Bitterfeld: Ist die Schulleitung richtig damit umgegangen?

Am Europagymnasium „Walther Rathenau“ in Bitterfeld ist ein problematisches Video aufgetaucht, in dem Schüler der 7. Klasse auf dem Schulhof den Hitlergruß zeigen. Während der Elternrat stärkere Konsequenzen fordert, sieht die Schulleitung bei sich keine Verfehlungen.