Vetter-Touristik spendet 1.000 Euro für das Bitterfelder Tierheim

Bitterfeld/MZ - Mit einem selbst gebastelten Scheck überraschte Vetter-Touristik-Geschäsftsführerin Kristin Vetter am Dienstagnachmittag das Bitterfelder Tierheim. Für den Vorsitzenden des Tierschutzvereins, Uwe Koeckeritz, eine willkommene Zuwendung, sind doch die Aufwendungen für die Arbeit mit den Tieren sehr kostenintensiv.

„Wir haben uns in der Firma Gedanken gemacht, wen wir in diesem Jahr mit einer Geldspende überraschen können“, erzählt Kristin Vetter. Und da man das nicht allein entscheiden wollte, habe man die große Gemeinschaft in den sozialen Medien mit abstimmen lassen. „Das Bitterfelder Tierheim hat dabei die meisten Punkte bekommen“, so Vetter. Und so werde das Geld sicher einen guten Zweck erfüllen.

„Wir freuen uns über jede Zuwendung“

Bei einem Rundgang und informativen Gesprächen konnten sich Kristin Vetter und ihre Mitarbeiterin Manuela Kuske von dem Gelände des Tierheims, seiner Größe und dem Umfang der Arbeiten ein Bild machen. Uwe Koeckeritz erläuterte dabei die vielfältigen Aufgaben, die vor den Mitarbeitern stehen und die dazu notwendigen finanziellen Ausgaben.

„Wir freuen uns über jede Zuwendung“, sagt er. „Was wir geschenkt bekommen, müssen wir nicht kaufen.“ Bargeld sei dabei aber auch wichtig, denn sowohl die Tierarzt- als auch die Lohnkosten würden einen großen Teil des Budgets verschlingen. „Wir haben zwar Verträge mit den Kommunen, das deckt aber bei weitem nicht den Bedarf des Tierheims“, sagt Koeckeritz.

Für die beiden Frauen von Vetter-Touristik war der Rundgang eine wertvolle Erfahrung. „Wir werden auf alle Fälle für das Heim werben“, sagt Kristin Vetter.