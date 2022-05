Verzögerung um mehrere Monate: Ortsdurchfahrt Thalheim bleibt länger dicht

Thalheim/MZ - Die Ortsdurchfahrt von Thalheim bleibt auch in den kommenden Monaten dicht. Denn die Sanierung der Wolfener Straße verzögert sich bis tief in den Sommer hinein. Eigentlich sollten die Bauarbeiten am 30. April enden.

Wie der Landkreis mitteilte, soll die Freigabe nun erst am 20. August erfolgen. Ortsbürgermeister bezeichnet diese Verschiebeung als „eine Katastrophe, die sehenden Auges erwartbar war“.

Immer wieder Kritik und Beschwerden

Damit geht der Ärger um diese Straßenbaustelle weiter. Bereits vor dem Start im vergangenen Jahr hatten Einwohner, allen voran Ortsbürgermeister Uwe Bruchmüller (CDU) ungenügende Informationen, fehlende Abstimmung seitens Verwaltung und Bauträgern mit den Betroffenen sowie ungenügende Hilfe besonders für die Feuerwehr und den Sportverein kritisiert. Auch während der Arbeiten gab es mehrfach Beschwerden.

Zuständig für diese Maßnahme ist allerdings federführend der Landkreis. Laut dessen Angaben wurden bisher die Leitungen für Gas, Wasser und Elektro sowie die Hausanschlüsse durch die Stadtwerke und Mitnetz erneuert. Der Kreis hat Borde, Gosse, Regenwasserkanal und die gebundene Tragschicht gebaut. Als nächstes stehen der Straßenbau, die Gehwege und kleinere Arbeit an den Leitungen an.

Unerwartet auf Vielzahl alter Rohre gestoßen

Doch wie kam es zur monatelangen Verzögerung? „Bei den Tiefbauarbeiten wurde ein vorher nicht bekannter überdimensionaler Altbestand an Versorgungsleitungen vorgefunden. Diese komplizierte Situation führte zu den Zeitverzögerungen bei der Erneuerung der Medienträger“, teilt Kreissprecher Udo Pawelczyk mit. Mit den Straßenbaumaßnahmen könne man aber erst beginnen, wenn alle Medienarbeiten fertiggestellt sind. „Deshalb der Verzug.“

Doch wie sicher ist nun der neue Endtermin? Im landkreis gibt man sich optimistisch: Der Termin Ende August könne aus jetziger Sicht vom bautechnischen und technologischen Ablauf her eingehalten werden. „Das setzt voraus, dass bei Lieferungen von Baumaterialien keine Engpässe auftreten“, so Landkreis-Sprecher Udo Pawelczyk. Die Kosten aufseiten des Landkreises von 882.000 Euro können demnach nach jetziger Kenntnis gehalten werden.