Die Ortschaftsräte wollen die Pergola an der Touristinfo ergänzen (o.l.). Die Graffiti am Eingang zum Historischen Rathaus werden beseitigt, die Stufen gereinigt (o.r.). Die Reste der Bushaltestelle und der alten Telefonsäule am Markt sind Schandflecke (u.l.). Der Kreisel Mühlstraße wird mit einer „800“ bepflanzt.

(Foto: Frank Czerwonn)