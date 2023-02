Bei der Firma Eckart TLS im Chemiepark Bitterfeld-Wolfen an der PC-Straße hat es am Donnerstagabend eine Verpuffung gegeben. Spezialisten suchen nach Ursache.

Wolfen/MZ - Ein lauter Knall hat am Donnerstagabend um 21.14 Uhr Anwohner in Wolfen-Süd, Wachtendorf, Bitterfeld und Greppin aufgeschreckt. Die Ursache für den Knall war eine Verpuffung bei der Firma Eckart TLS im Chemiepark Bitterfeld-Wolfen an der PC-Straße. Das bestätigt Tobias Entrupp, der Referent für Unternehmenskommunikation der Firma.