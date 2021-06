Vermüllten Skateranlage in Wolfen-Nord ist ein Ärgernis

Wolfen - Entsetzt vom Zustand der Skaterbahn in Wolfen-Nord, zeigte sich Jochen Stammnitz samt Familie. Frau und Enkel konnten nicht fassen, was sie dort am Wochenende vorfanden. „Der Schreck über eine solch’ verschlampte und sicherheitstechnisch gefährliche Anlage sitzt uns jetzt noch nach Stunden in den Gliedern“, ist der Bitterfelder aufgebracht. Er sieht dringend Handlungsbedarf.

Auch die Stadt Bitterfeld-Wolfen erreichten Hinweise zur Vermüllung und zu Vandalismusschäden am Skaterpark in Wolfen-Nord, teilt Carolin Herrmann von der Pressestelle der Stadt auf MZ-Nachfrage mit. „Umgehend wurde der Sachbereich Öffentliche Anlagen zur Problematik informiert und eine Vorortbegehung durchgeführt“, informiert sie.

Eine regelmäßige Kontrolle der Anlage wurde veranlasst, heißt es

Nach dieser Begehung wurden die zuständigen Dienstleister beauftragt. Eine Beseitigung der Schäden erfolgt zeitnah. Eine regelmäßige Kontrolle der Anlage wurde veranlasst, heißt es weiter. Auch die sich gleich in der Nachbarschaft befindliche Workout-Anlage am Filmband sorgte bereits für Schlagzeilen. Sie wurde in der jüngsten Vergangenheit von Vandalen heimgesucht.

Diebe hatten sich im Mai an ihr zu schaffen gemacht und Teile der Verstrebungen „fachmännisch“ abgeschraubt. Der Schaden durch den Diebstahl wurde auf rund 3.000 Euro geschätzt. Dieser geldwerte Schaden sei aber nicht das einzige Problem. Viel schwieriger werde sich die Wiederherstellung gestalten, da die Firmen solche Teile nicht einfach so auf Lager hätten, hieß es damals. Jochen Stammnitz findet es jedenfalls „skandalös“, in welch schlechtem Zustand er und seine Familie die Freizeitanlage vorgefunden haben. Das gebe kein schönes Stadtbild ab. (mz/cz)